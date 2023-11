İstanbul’da 16 Kasım'da Elektrik Kesintisi Yapılacak Yerler

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada il genelinde bugün farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Kesinti olacak 20 ilçe birden kapkaranlık olacak

ARNAVUTKÖY

NO: 35147247



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35145348



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah KIBRIS sk / YAVUZ SELİM mah ALATAŞ, AZAMET, BALKOÇ, BAŞKALE, FLORYA, HASANKEYF, KIBRIS, MAZHAR, MÜRVET, ODUNCU, TANSEL, YEDİ GÖLLER sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35145340



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah AKTUNA, BALÖREN, DEĞİRMEN ARKASI, KANYON, KIZILDAĞ, MELİKOĞLU, MUTLUGÜL sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35149628



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-223, G-771 sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152507



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 2., 4. sk bölgelerinde 16/11/2023 13:00:00 - 16/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35152539



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YILDIZTEPE mah sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148743



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2231. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 532., 533., 534., 536., 541., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 16/11/2023 10:00:00 - 16/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152789



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1110., 1114., AHMET KABAKLI sk bölgelerinde 16/11/2023 10:00:00 - 16/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152549



İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BARBAROS mah sk bölgelerinde 16/11/2023 12:00:00 - 16/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 35150097



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 1. MAHALLE mah sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35150118



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah EKREM BEY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, ZÜBEYDE HANIM sk / CEVİZLİK mah EBUZİYA, KARTOPU, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZEYTİNLİK mah BİLGİ, EBUZİYA, EKREM BEY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCA HASAN, LAMİBEY, MABET, MOR MENEKŞE, ODABAŞI, PANCAR, TAŞEVLER, YAKUT, ÖMER NACİ, ŞEHİT NUSRET sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152678



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 16/11/2023 12:00:00 - 16/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152065



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 1. MAHALLE mah sk bölgelerinde 16/11/2023 12:00:00 - 16/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35145065



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah AKYOL, AZİM, EGEMEN, FASIL, KÜHEYLAN, SELVİ, SEYİT ONBAŞI, TAŞKENT sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 35152538



İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR sk / TERAZİDERE mah AKPINAR, ASUDE, FİLİZ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 16/11/2023 11:00:00 - 16/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35147263



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35144949



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BESTE, SULTAN FATİH sk / KAVAKLI mah DEMOKRASİ, DUMLUPINAR, ELVAN, EMİN, ENES, GAYRET, KINALIKUZU, KOCATEPE, ZEKİ MÜREN sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35146933



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35146932



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 83., 85., HÜRRİYET sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147262



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35153028



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, ENSİZ, GENERAL YAZGAN, MEŞRUTİYET, MÜEYYET, NERGİZ, SOFYALI, TÜNEL MEYDANI, YEMENİCİ ABDÜLLATİF, ŞEHBENDER sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI, BEDRETTİN, HOŞCAN ÇIKMAZI, KIBLELİZADE, MEŞRUTİYET, ŞİMAL sk / ŞAHKULU mah ENSİZ, GALİP DEDE, KÜÇÜK HENDEK, MEŞRUTİYET, MÜELLİF, OTÇU, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, ŞAH DEĞİRMENİ sk bölgelerinde 16/11/2023 16:00:00 - 16/11/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35148876



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE, ÖZLÜ sk / FATİH mah AÇANGÜL, CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148858



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DIRGAZ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURTULUŞ, SAMYELİ, ZAMAN, ÇAMOLUK sk / FATİH mah BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANİK, CEREN, CEVİZ, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, PEKMEZ DERESİ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149096



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah DOKTOR ÇEŞME, DUTLUK ÇIKMAZI, KARAÇAY ÇIKMAZI, ÖZGE sk bölgelerinde 16/11/2023 10:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149076



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah DESTAN sk bölgelerinde 16/11/2023 10:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 35152530



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DAVUTPAŞA sk / NİNE HATUN mah 101., 103., DAVUTPAŞA, İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/11/2023 10:00:00 - 16/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152534



İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1139. sk / KEMER mah 900., 900/1., AŞİYAN sk bölgelerinde 16/11/2023 10:00:00 - 16/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35152507



EYÜPSULTAN

NO: 35148349



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.GÜLERYÜZ, 2.ESEN, AHUDUDU, AVŞAR, BARBAROS, BARIŞ, BUĞRA, DARVADİ, DOĞA, DOĞU, GÖKÇE, GÜLZADE, GÜZELDUVAR , GÜZELTEPE, KİRAZ, LEVENT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOR SALKIM , SEVHAN, TABYA YOKUŞU, TURNA, ULUĞBEY, YENİ OKUL, YENİÇERİ, YUNUS EMRE, ÇINAR MERDİVENİ, ÖNAL, ÖZBEK, ÜZÜM, ÜÇEVLER ÜSTÜ, İSLİM, İTİMAT sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35141824



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN ORDU (ORDU) sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 2.ŞAHİN, ABDULLAH AĞA , ALEYNA, ALPAY ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), ANKA, BABATAŞ, BURÇAK, BÜLBÜL, BİLLUR, CANSEL, ERAY, GEDİZ ÇIKMAZI, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HASRET, HAZAN, KANARYA, KEMAL REİS, KÜÇÜK, LALA MEHMETPAŞA, MAKBER ÇIKMAZI, MEHMET TAHİR EFENDİ, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), OSMANLI, PINAR, SAADET, SÖNMEZ, TURGUT REİS, YANIK, YURT, İHTİŞAM ÇIKMAZI, ŞARK, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 11/11/2023 09:30:00 - 11/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35152471



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, KLOD FARER, PEYKHANE, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / SULTAN AHMET mah AT MEYDANI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35144814



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, HALİÇ, KESERCİLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YEŞİL SARIKLI sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, TETİMMELER, YESARİZADE, İHTİYATLI sk bölgelerinde 16/11/2023 10:00:00 - 16/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148461



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah CEVDETPAŞA, KÖPRÜLÜZADE, ONDALIKÇI, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TÜRKÇÜ, ZİYA GÖKALP, ÖMER SEYFETTİN sk / İSKENDERPAŞA mah AİLE sk / ŞEHREMİNİ mah BESTEKÂR RAHMİBEY, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 16/11/2023 10:00:00 - 16/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148474



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ sk / HOCAPAŞA mah ANKARA, DERVİŞLER, EBUSSUUD, HÜDAVENDİGAR, MURADİYE, ORHANİYE, SERDAR sk bölgelerinde 16/11/2023 10:00:00 - 16/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152468



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ sk / HOCAPAŞA mah ANKARA, DERVİŞLER, EBUSSUUD, HÜDAVENDİGAR, MURADİYE, ORHANİYE, SERDAR sk bölgelerinde 16/11/2023 10:00:00 - 16/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152465



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah CEVDETPAŞA, KÖPRÜLÜZADE, ONDALIKÇI, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TÜRKÇÜ, ZİYA GÖKALP, ÖMER SEYFETTİN sk / İSKENDERPAŞA mah AİLE sk / ŞEHREMİNİ mah BESTEKÂR RAHMİBEY, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 16/11/2023 10:00:00 - 16/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152474



İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah AKBIYIK, AMİRAL TAFTİL, BAYRAM FIRINI, CANKURTARAN, KERESTECİ HAKKI, MİMAR MEHMETAĞA, ÇETİNKAYA, ŞÜKRULLAH HALİFE sk / SULTAN AHMET mah AHIRKAPI, AKBIYIK, AKBIYIK CAMİİ, AKBIYIK DEĞİRMENİ, AMİRAL TAFTİL, KADI ÇIKMAZI, KAPIAĞASI HİSARI, KERESTECİ HAKKI, KONUT, KUPACILAR, MİMAR MEHMETAĞA, OYUNCU, OYUNCU ÇIKMAZI, TORUN, YENİGÜVEY sk bölgelerinde 16/11/2023 12:00:00 - 16/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35148670



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah EGEMEN, HİRA sk / ÇAĞLAYAN mah MARTI, PARK, TAŞLIK, TAŞOCAĞI, TÜRKAN sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148697



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AĞAÇ, DEREBAĞ, HİRA, KURŞUN, SAVAŞ, SAYGI, YUSUF, ŞAHENDE sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35148619



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah RIFAT ILGAZ, TURGUT ÖZAL sk / İSTASYON mah KONUT BİRLİK YAPI KOOPERATİFİ sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35145066



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 3.KANARYA, 4.ZAFER, MİMARLAR, REŞİT, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152954



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.GÜLER, 2.YALÇIN, 5.ŞİRİN, HİSAR sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152955



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah HÜRRİYET, MUTLU sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148621



İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.PEMBEGÜL, 1421., 1437, 2.SARIGÜL, 2.ÇİĞDEM, 4.MENEKŞE, LALEGÜL, ÇALIGÜL sk bölgelerinde 16/11/2023 11:00:00 - 16/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35148341



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, FENER ÇİÇEĞİ , TARİH, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35147143



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, BEŞİKDÜZÜ, CAHİT ARF, GÜLDEREN, HAYDARPAŞA, HIZIRREİS, LÜFER, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, TOPRAKBASTI, TOPÇAM sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35149954



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah KARASİNAN sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152912



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah TEMAŞA, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152504



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152916



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AMASYA, BEHİÇ, FLORYA, KOZPINAR sk / İSMETPAŞA mah HALİÇ sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152923



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY, ELİF, HARBİYE, HARPUT, MORMENEKŞE, TİBET, İLTER sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152936



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah KÖSEM SULTAN CADDESİ bölgelerinde 16/11/2023 13:00:00 - 16/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 35148587



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah BAHTİYAR, KUYUMCU İRFAN, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 16/11/2023 10:00:00 - 16/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148586



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah OKATANLAR sk bölgelerinde 16/11/2023 10:00:00 - 16/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35153272



İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, HİDAYET, PAPA RONCALLİ, PROF. DR. CELAL ÖKER, SELBAŞI, ÇİMEN sk / HALASKARGAZİ mah BAHTİYAR, HALASKARGAZİ, ITIR, KUYUMCU İRFAN, RUMELİ, SÜLEYMAN NAZİF, VALİ KONAĞI, ZAFER, ŞAFAK sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET sk / İNÖNÜ mah CEBEL TOPU, CUMHURİYET, PAPA RONCALLİ, ÇİMEN sk bölgelerinde 16/11/2023 16:00:00 - 16/11/2023 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35147101



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -UĞUR MUMCU mah sk / İSMETPAŞA mah sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148340



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2851., 2853., 2856., 2857., 2858., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2870/2., 2871., 2872., 2873., 2874., 2875., UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE sk / YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., YUNUS EMRE sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35147088



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2850., 2852., 2853., 2854., 2855., 2869., 2869/1., 2870/1., 2872., 2873., 2874., 2875., 2959., 2960., 2961., 2962., 2966. sk bölgelerinde 16/11/2023 09:00:00 - 16/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35152695



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2. sk / NURİPAŞA mah 58. BULVAR, 60/2., 61/1., 61/2., İSA YUSUF ALPTEKİN sk / SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 6. sk / YENİDOĞAN mah 237., 242., 41., 41/1., 41/2., 41/3., 45/1., 45/2., 45/2A, 46/3., 48., 50., 50/3., 50/4., 50/9., 58. BULVAR, MEYDAN, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 16/11/2023 12:00:00 - 16/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35152696



İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10., 11., 11/1., 11/4., 12., 12/1., 13., 14., 225., 227., 231., 29/1., 62/1., 62/2A, 62/3., 62/4., 62/5., 62/6., 62/7., 63., 64/6., 64/7., 9., İSA YUSUF ALPTEKİN sk / SÜMER mah 211., 29/1., 29/10., 29/11., 29/12., 29/13., 29/4., 29/9., ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk bölgelerinde 16/11/2023 12:00:00 - 16/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.