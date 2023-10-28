İstanbul'da 10 İlçe İçin Elektrik Kesintisi Uyarısı: Planlarınızı Gözden Geçirin!

İstanbul, Türkiye'nin kalbi ve en kalabalık şehri olma özelliğini taşıyor. Bu büyük metropolde yaşayan İstanbullular için önemli bir uyarı geldi. Hafta sonu planlarınızı yaparken bu uyarıyı göz önünde bulundurmanızda fayda var!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (BEDAŞ) Kesinti Detayları

BEDAŞ, bu önemli kesinti hakkında detaylı bir açıklama yaptı. İstanbul sakinlerini bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen bu açıklamada, kesintinin yaşanacağı ilçelerdeki spesifik sokak isimleri de paylaşıldı. Eğer bu sokaklarda ikamet ediyorsanız, özellikle bu hafta sonu için planlarınızı gözden geçirmenizde büyük yarar var.

İstanbul'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesintisi Olacak?

İstanbul'un 10 farklı ilçesinde, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintisi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşanabileceği belirtildi. İstanbul'da bu kesintiden etkilenecek olan ilçeler ve sokaklar için detaylı bilgilere dikkat!

ARNAVUTKÖY

NO: 35118718

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, HAMİT ONBAŞI, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÖZLÜ sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk / YENİKÖY mah FERHAT TOKER, HİDAYET, KIRMIZI KARANFİL, ORKİDE, RÜZGARLI, SARI KARANFİL, SARIGÜL, TEVFİKAĞA, ULUÇAY sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118719

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, KAYAHAN, VATANSEVER, ÇAM sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk / YENİKÖY mah DURUSU-YENİKÖY sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 35124270

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35123180

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, BAŞARAN, DALTABAN, DAMATAŞI, DİK, HACIŞERİF, HAZİNE, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, PAŞA, SARP, SEYİSOĞLU, ÇAPARİ, ÇİROZ, İDARE, İNCEBEL, İNCEBEY, İSKECE sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121623

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHMET UĞUR, BAHÇIVAN, BALCIBÜK, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, BULUT, EFLATUN, FİRUZ AĞA, GÖL, GÖL BOYU, HANDE, HARMAN, HAVUZ ÜSTÜ, KOSPAK, MERMER, PEMBE, POYRAZ, YAĞMUR, ÇİÇEKBAHÇESİ sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121628

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHMET UĞUR, ARDA, ASİL, BALCIBÜK, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, DEVRİM, FİRUZ AĞA, HARMAN, KADİR ÖZDEMİR, MEHMET AKİF, OKUL, PEHLİVAN, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, UZUN, YALIN, YEDİVEREN, YENİ, YURTSEVER, ÖZKAN, İLKNUR sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah KAYABAŞI sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121630

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AHMET UĞUR, ALİ ERDOĞAN, ASİL, AYHAN, BALCI, BALCIBÜK, BASIN, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, FEYYAZ UÇAR, FİDANLIK, FİRUZ AĞA, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARAGÖZ, KARAY, KATIKÇI, KOCADERE, KORUTÜRK, KURTER, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, OKUL, OZAN, PARK, PEHLİVAN, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YALDIZ, YILMAZ, ÖZKAN, İNÖNÜ sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121633

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, BAĞLARİÇİ, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YEDİVEREN sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35123178

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AZİM, CANDAN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, HANDAN, MÜRVET, NALAN, ÇEVRE, İPEK sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35118255

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 28/10/2023 10:00:00 - 28/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35123152

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1824., 1825., 1826., 1827., 1829., 1830., 1832., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., 1860., 1861., 1862., 1863., 1864., 1865., 1866., 1867., CAMİ, MASLAK, PAZAR sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35121968

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1473., 1475., 1476., 1479., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1492., CAMİ YOLU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35123157

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1247., 1249., 1250., 1257., 1258., 1259., 1268., 1269., 1271., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 35119121

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah BADEMLİ, BUKETLİ, GÜLNİHAL, HAVAN, HİLMİ NAİLİ, KAZIM SİLİVRİLİ, MUHARREM AKTAN, MURAT CANKAT, NAİMA, ZİYA ERDEM, ÇARKÇI HALİM EMİN, İRFANİYE sk / ŞENLİKKÖY mah AKASYA sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35119158

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah SUGÖZÜ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, CÜMBÜŞ, HAVAN, KALEMKAR, KÖY ÇEŞMESİ, LİMAN, MİRASYEDİ, Y. RIHTIM, Y.FIRIN, YEŞİLKÖY İSKELE, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ÇAMÖZÜ, İNCİ ÇİÇEĞİ, İSTASYON sk bölgelerinde 28/10/2023 12:00:00 - 28/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35121630

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AHMET UĞUR, ALİ ERDOĞAN, ASİL, AYHAN, BALCI, BALCIBÜK, BASIN, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, FEYYAZ UÇAR, FİDANLIK, FİRUZ AĞA, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARAGÖZ, KARAY, KATIKÇI, KOCADERE, KORUTÜRK, KURTER, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, OKUL, OZAN, PARK, PEHLİVAN, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YALDIZ, YILMAZ, ÖZKAN, İNÖNÜ sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35116948

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3121., 3143. sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35124577

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah GAZİ sk bölgelerinde 28/10/2023 10:00:00 - 28/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35118243

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU, 1.GÜR, 2.ENGİN, 2.FİDAN, DAR YOKUŞU, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KADER, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, TUNCA, ULUDAĞ, YASEMİN, ÖMÜR sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, BAKARLAR, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, KAYAK, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35123104

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah DEĞİRMEN, OTAKÇILAR, TÜFEKÇİ sk bölgelerinde 28/10/2023 13:00:00 - 28/10/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 35123153

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1146., 1147., 1148., 1149., 1150., 1151., 1204., 1205., 1205/1., 1214., 1222., 1223. sk / KARAYOLLARI mah CEBECİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2015., 2019., 2062., 2167., 2177., A sk / CUMHURİYET mah KERVAN ÇIKMAZI, SİTELER CAMİİ, ÖĞRENCİ sk bölgelerinde 28/10/2023 09:30:00 - 28/10/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35123118

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah İSTASYON CADDESİ bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35123158

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35118245

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk / YUNUS EMRE mah 1622. sk bölgelerinde 28/10/2023 09:00:00 - 28/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.