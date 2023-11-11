İstanbul'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım'da Bahçelievler'de...