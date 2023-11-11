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İstanbul'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı

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İstanbul'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım'da Bahçelievler'de...

İstanbul'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım'da Bahçelievler'de Aykut B'nin hayatını kaybettiği, Murat S'nin de yaralandığı silah kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Saha çalışması yürüten ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kavgaya karışan 6 şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 3 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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