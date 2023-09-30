İstanbul'a Uyarı Üstüne Uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, meteorolojik uyarılar doğrultusunda il genelinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

Gül, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.