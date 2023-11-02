İstanbul'a su kesintisi - İSKİ saat verip uyardı
Yayınlanma:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul' da bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler açıklandı.
İLÇE: KADIKÖY
ETKİLENEN MAHALLELER: DUMLUPINAR MAH, EĞİTİM MAH, FENERYOLU MAH, GÖZTEPE MAH, MERDİVENKÖY MAH, ZÜHTÜPAŞA MAH
AÇIKLAMA: DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 02/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/11/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kaynak:
İstanbul