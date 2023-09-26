İstanbul'a Büyük Tehlike! Marmara'da Fay Kırılması An Meselesi!

Bilim Akademisi'nin seçkin üyesi ve Yer Bilimleri uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, gelecekte İstanbul'u etkileyebilecek deprem hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Marmara Fayı ve Beklenen Tehlike

Marmara bölgesindeki Kuzey Anadolu fayının bir parçası olan Marmara fayı, 160 km uzunluğunda olup, üç ana kesimden oluşmakta: Tekirdağ, Adalar ve Kumburgaz. Bu fayın zaman içerisinde stres biriktirdiğini ve bu stresin depreme neden olabileceğini belirten Görür, Kumburgaz ya da Adalar kesiminin kırılmasını beklediklerini ifade etti. Bu kırılma gerçekleştiğinde, beklenen depremin büyüklüğünün 7,2 ile 7,6 arasında olabileceğini vurguladı.

Tekirdağ Fayı ve Önceki Depremler

Tekirdağ kesiminin kırılmasını beklemiyoruz. Prof. Dr. Görür, 1912'de meydana gelen Şarköy depremi sonrası bu kesimin enerjisini boşalttığına inandığını belirtti.

İstanbul'da Zemin ve İnşaat Sorunları

İstanbul zemini konusunda bilgi veren Görür, Avrupa Yakası'nın Anadolu Yakası'na göre daha riskli olduğunu belirtti. İyi bir bina yapmanın depreme karşı tek başına yeterli olmadığına dikkat çeken Görür, zeminin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Özellikle kıyı bölgeleri, depremde büyük risk altında olacaktır.

Sıvılaşma ve Tehlikesi

Depremlerde sıvılaşmanın ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirten Görür, İstanbul'da bu tür alanların çoğunlukla akarsu vadilerinde bulunduğunu, Avrupa Yakası'nda ise Anadolu Yakası'ndan daha yaygın olduğunu belirtti.

İstanbul'daki Binaların Durumu

Prof. Dr. Görür, İstanbul'daki binaların %60'ının gecekondu mantığıyla yapıldığını ve bu durumun büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı. Bu tür yapıların depremde büyük yıkımlara neden olabileceğini belirterek, İstanbul'da olası bir depremde 100 binin üzerinde binanın risk altında olabileceğini belirtti.