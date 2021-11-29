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İstanbul ve Kocaeli'de eğitim öğretime bir gün ara verildi
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İstanbul ve Kocaeli'de eğitim öğretime bir gün ara verildi

İstanbul ve Kocaeli'de olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

İstanbul ve Kocaeli'de eğitim öğretime bir gün ara verildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece etkisini sürdüreceği, yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere ver verildi:

"İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." 

Kocaeli'de eğitim öğretime bir gün ara verildi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yarın yüz yüze eğitimin yapılmayacağını bildirdi.

Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını aktardı.

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