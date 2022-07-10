İstanbul Valisi Yerlikaya: Yaptığımız tespitlerde, 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrika su baskınından olumsuz etkilendi

Vali Yerlikaya, kentte gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle oluşan selden etkilenen Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.

Vali Yerlikaya, su baskını ihbarlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Saat 12.00 itibarıyla su baskınları noktasında gelen ihbarların sayısı 797. Bu ihbarların 266'sı içinde bulunduğumuz Esenyurt'tan yapılan ihbarlar. Pınar Mahallemiz ve Yeşilkent Mahallemizin kesiştiği Haramidere'nin geçtiği yerde, gece şiddetli yağışta su baskınları yaşandı. Büyük bir hassasiyetle ve hızlıca hareket ederek AFAD İl Müdürlüğümüz, ilçe kaymakamlığımız, büyükşehir, ilçe belediyesi, emniyetimiz ve mahalle muhtarlarımız tarafından hep birlikte burada oturan vatandaşlarımızı uyardık. Şu saate kadar yaptığımız tespitlerde, 128 daire, 12 iş yeri ve 3 fabrika maalesef su baskınından olumsuz etkilendi."

Yerlikaya, sabah, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer'in ilçeye gelerek mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini, çalışmaları koordine ederek, talimat verdiklerini dile getirdi.

Yerlikaya, AFAD'ın koordinatörlüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ilçe kaymakamlığı, jandarma ve polis arama kurtarma ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt Belediyesi ve defterdarlıkların hep birlikte çalıştığını kaydetti.

Su basan 128 daireden yaklaşık 70'i tahliye edildi

Can kaybı olmadığının altını çizen Yerlikaya, "Su basan 128 daireden şu ana kadar 70 civarında olanı tahliye edildi." bilgisini verdi.

Vali Yerlikaya, bu akşama kadar su basan bütün dairelerin ve iş yerlerindeki suyun tahliye edileceğini belirterek, bunların içinin ve sokakların çamurdan temizlenmesinin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla sabah çok erken vakitte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile defterdarlıklarla beraber hasar ve zarar tespit komisyonları kurulduğunu anlatan Yerlikaya, bu akşam olmadan her iki tespiti de tamamlayacaklarını ifade etti.

Ali Yerlikaya, Bakan'ın da talimatıyla ilk etapta vatandaşlara evleri için 5'er bin lira, iş yerleri için de 10'ar bin lira yapılacak yardımları da kaymakamlığın koordine ettiğini, bunların süratle vatandaşlara ulaştırılacağını kaydetti.

"Bugün 22.00'a kadar şiddetli yağış uyarısı devam ediyor"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, her an afete hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizerek, "Önleyici tedbir olarak da meteorolojinin ilminden, fenninden faydalanmak bizim için elzem. Bu tür uyarılara ben sizler aracılığıyla kıymetli hemşerilerimize hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Bugün saat 22.00'a kadar şiddetli yağış uyarısı, ikazı henüz geçmiş değil, devam ediyor. Bunu hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Su baskınından, Haramidere'nin taşması sebebiyle en yoğun şekilde bu iki mahallenin bulunduğu Esenyurt'un etkilendiğini anımsatan Yerlikaya, küçük ölçekli baskınlar oluşan diğer ilçelerde de ilçe afet yönetim merkezlerinin başındaki kaymakamlar ve il afet müdürlüğünün tahliye çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, su baskınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.