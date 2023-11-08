İstanbul Valiliğinin etkinliğiyle Beykoz'da yanan ormanlık alana fidan dikildi

Proje kapsamında düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, bazı öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

"Türkiye Yüzyılı"nın ilk ormanını öğrencilerle beraber İstanbul'da oluşturacaklarını dile getiren Gül, "Orman Teşkilatımız yanan ormanları her sene içinde olağanüstü bir aksilik olmadığı müddetçe tamamlıyor. Tamamlama dikimleri yapıyor. Onu tekrardan millete ve devlete kazandırmış oluyor. Bu gördüğümüz alan, İstanbul'daki yanan ormanların yaklaşık yüzde 45'i, diğer kısmını da yıl içinde ağaçlandıracağız." diye konuştu.

İstanbul'da öğrenci meclislerini kurduklarını aktaran Vali Gül, Milli Eğitim Müdürlüğünün bütün okullarındaki her sınıfta iki temsilcisi olduğunu anlattı.