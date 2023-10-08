İstanbul Valiliği'nden Uyarı: Fırtına Geliyor! Dikkatli Olun

İstanbul Valiliği tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, Batı Karadeniz bölgesinde yaklaşan kuvvetli rüzgarlar nedeniyle fırtına uyarısı yapıldı. Bu doğa olayının yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor ve bölgedeki vatandaşların bu duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları yönünde uyarı yaptı.

Meteoroloji'den Son Değerlendirmeler

İstanbul Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Batı Karadeniz bölgesinde yarın sabahın erken saatlerinde rüzgarın fırtına şiddetinde esmeye başlaması bekleniyor. Bu fırtınanın öğlen saatlerine doğru etkisini yitirmesi ve sakinleşmesi tahmin ediliyor.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına alınması gereken tedbirlere dikkat çekiyor. Bu çerçevede, dışarıda olması zorunlu olan vatandaşların rüzgarın getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir alarak dışarı çıkmaları, özellikle deniz kenarında ve açık alanlarda bulunmamaları öneriliyor.