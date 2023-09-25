  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. İstanbul Valiliği Uyarıyor! Bu Akşamdan İtibaren Fırtına Geliyor

İstanbul Valiliği Uyarıyor! Bu Akşamdan İtibaren Fırtına Geliyor

Yayınlanma:
İstanbul Valiliği Uyarıyor! Bu Akşamdan İtibaren Fırtına Geliyor
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olarak fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olarak fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulanarak, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İSKİ Duyurdu! İstanbul'da Su Kesintileri Kimleri Etkileyecek? İşte Detaylar
İSKİ Duyurdu! İstanbul'da Su Kesintileri Kimleri Etkileyecek? İşte Detaylar
İstanbul Valiliği, Sokakta Yaşayan Evsizlere Kalıcı Çözüm Getiriyor
İstanbul Valiliği, Sokakta Yaşayan Evsizlere Kalıcı Çözüm Getiriyor
İstanbul Barajlarının Su Seviyesi Alarm Veriyor: Meteorolojiden Flaş Uyarılar ve Son Durum
İstanbul Barajlarının Su Seviyesi Alarm Veriyor: Meteorolojiden Flaş Uyarılar ve Son Durum
Tarihi Konak Sineması Yeniden Satışta: Apple ile Görüşmeler Sürüyor
Tarihi Konak Sineması Yeniden Satışta: Apple ile Görüşmeler Sürüyor
İstanbul'da Klasik Otomobil Etkinliği: Prostat Kanserine Dikkat Çektiler
İstanbul'da Klasik Otomobil Etkinliği: Prostat Kanserine Dikkat Çektiler
Üsküdar'da Göz Dolduran Yöresel Lezzetler Festivali Harem Meydanı'nda Açıldı
Üsküdar'da Göz Dolduran Yöresel Lezzetler Festivali Harem Meydanı'nda Açıldı
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 2'si tutuklandı