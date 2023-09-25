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İstanbul Valiliği, Sokakta Yaşayan Evsizlere Kalıcı Çözüm Getiriyor

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İstanbul Valiliği, Sokakta Yaşayan Evsizlere Kalıcı Çözüm Getiriyor
İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi bir açıklama ile sokakta yaşayan evsiz bireylere devamlı bir barınma seçeneği sağlanacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi bir açıklama ile sokakta yaşayan evsiz bireylere devamlı bir barınma seçeneği sağlanacağı duyuruldu.

İlk Uygulama ve Barınma Merkezleri

23 Eylül Cumartesi günü ilk uygulama gerçekleştirildi. Bu çerçevede, 69 evsiz kişi, kamu tarafından işletilen barınma merkezlerine taşındı. Ayrıca, evsizlerin yaşadığı gecekondu ve barakalar da yetkili ekipler tarafından kaldırıldı.

"İstanbul'da Evsizlere Yer Yok" Politikası

Valilik, İstanbul Valisi Davut Gül'ün "İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamamalı" direktifi doğrultusunda harekete geçti. Bu açıklama, İstanbul’da yaşayan evsiz vatandaşların sıkıntılarını kalıcı olarak çözmeyi amaçlayan çalışmaların ilk aşamasını oluşturuyor.

Kamu Misafirhaneleri ve Alternatif Barınma İmkanları

Kapasite sınırları dolmuşsa, anlaşmalı otellerde barınma imkanı da sağlanacak. İstanbul'da sokakta yaşayan vatandaşlar, kamu tarafından oluşturulan misafirhanelerde kalabilecek.

Sağlık ve Rehabilitasyon Süreci

Evsiz bireylerin var olan sağlık sorunlarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon süreçleri düzenli bir şekilde izlenecek.

Meslek Edindirme Kursları ve Sosyal Hizmetler

İsteyen evsiz bireyler, meslek edindirme kurslarına katılarak iş sahibi olabilecek. Bu çalışmalar, İstanbul Valiliği'nin koordinasyonu altında Emniyet, Jandarma, Zabıta ve Sosyal Hizmet ekipleri tarafından yürütülecek.

Toplumdan Beklentiler ve Acil Yardım Hattı

İstanbul Valiliği, tüm İstanbul halkından evsiz kişilerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmesi için 112 Acil hattına bilgi vermelerini rica ediyor.

Kalıcı Çözüm Hedefleniyor

Bu proje ile İstanbul'da evsizlik problemine kalıcı bir çözüm getirilmesi hedefleniyor. İstanbul Valiliği'nin bu önemli adımı sayesinde, şehirde sokakta yaşamak zorunda kalan insanlara yeni bir başlangıç olanağı sunuluyor.

İstanbul Valiliği'nin sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar için başlattığı bu inisiyatif, toplumsal sorumluluğun ve şehir yaşamının kalitesinin arttırılmasının bir göstergesidir. Kalıcı barınma çözümleri ve sosyal hizmetler sayesinde, evsiz vatandaşlarımızın topluma yeniden kazandırılması ve onlara daha iyi bir yaşam sunulması hedeflenmektedir.

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