İstanbul Valiliği'nden barajlardaki su seviyesinin yükselmesine ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarında su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde suyun kontrollü olarak salınacağını bildirdi.
İSTANBUL 31.03.2022, 21:28 31.03.2022, 21:29
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü’nce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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