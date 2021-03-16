İstanbul Valiliği: Bütün arkadaşlarımız dinamik denetim ilkelerine hassasiyetle uyulması noktasında tekrar uyarılmıştır

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Doğum yapmış eşi için para çekmeye çıkan yurttaş, polisten 3 bin 469 lira cezayı yiyince ağzını bozdu: Ben iki ay buna mı çalışayım? Böyle devletin de..." ibareli video üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğunun doğduğu belirtildi.

Bahse konu videodaki olayın, Arnavutköy'de 14 Mart'ta yapılan uygulama sırasında yaşandığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgın tedbirleriyle ilgili dinamik denetim ilkeleri doğrultusunda; rehberlik ve yönlendirmenin esas olduğu ancak buna ısrarla uymayanlar hakkında işlem yapılacağı hususu daha önce talimatlarla bildirilmiştir. Söz konusu olay tüm yönleriyle incelenmekte olup başta görevli personelimiz olmak üzere bütün arkadaşlarımız dinamik denetim ilkelerine hassasiyetle uyulması noktasında tekrar uyarılmıştır."