İstanbul'un merkezindeki doğal şifa kaynağı: Tıbbi bitkiler bahçesi

"Türkiye'nin ilk ve en büyük tıbbi bitki bahçesi" olarak 2005'te açılan, 14 dönümlük alanda 700'ü aşkın türe ev sahipliği yapan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, şehrin merkezindeki konumuyla insanların doğal şifaya ulaşmasına imkan sağlıyor.

İSTANBUL 11.06.2022, 20:59
İstanbul'un merkezindeki doğal şifa kaynağı: Tıbbi bitkiler bahçesi

Doğal koşullara uygun yetiştirilen ekinezya, ıtır, kedi otu, lavanta ve limon otu gibi yüzlerce bitki türünün üretilmesi, araştırılması, tanıtılması ve çeşitliliğinin korunması amacıyla hizmet veren bahçede yaz aylarının gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Pembe, beyaz, kırmızı, sarı ve mor çiçeklerle renklenen şifalı bitkilerin bulunduğu bahçe, ziyaretçilerin ekosistemin farkına varmaları için fırsat sunarken, şifanın doğada bulunduğunu da gösteriyor.

Adacıklardan oluşan ve her bölümde farklı türlerin yetiştirilmesine uygun koşulların oluşturulduğu bahçede, sıcak ve ılıman iklim bitkilerinin yer aldığı serada, yurt içi ve yurt dışından getirilen 90'ı aşkın tür bulunuyor.

Ziyaretçiler, etiketler ve bazılarında bulunan QR kod vasıtasıyla bitki hakkında geniş ve sesli bilgi alabiliyor.

Kurutulan bitki örnekleri herbaryumda incelenebiliyor

Bahçede, tıbbi bitkilerin hasat edildikten sonra işlendiği ve kullanılmak üzere dönüştürüldüğü laboratuvar, herbaryum, tohum bankası ve kurutma odası da bulunuyor.

Türüne göre belirli hasat zamanlarında toplanan bitkiler, kurutma odasında uyumlu koşullarda kurutuluyor. Bitkilerin tohumları sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla paketlenerek tohum bankasında korunuyor.

Kurutulan bitki örneklerinin bir kısmı herbaryumda saklanıyor. Herbaryum, ziyaretçilerin mevsime bağlı kalmadan istedikleri bitkileri görmesine ve incelemesine imkan sağlıyor.

Uygulamalı eğitimlerin ve atölyelerin düzenlendiği laboratuvarda ise stajyer öğrencilere ve kursiyerlere tıbbi bitkilerden krem, merhem, sabun, kolonya, parfüm, uçucu yağ ve temizlik ürünü yapımı öğretiliyor.

Bitki atıklarının doğal gübre olarak değerlendirildiği bahçede, sentetik gübre ve ilaçlara başvurulmazken, sulama için damlama ve yağmurlama yöntemleri kullanılıyor.

Bitkiler botanik olarak teşhis edilip sınıflandırılıyor

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Zengin Tınmaz, 14 bin metrekarelik alana kurulan bahçede, serada yetişen subtropik ve tropik bitki çeşitlerinin yer aldığı 700'ü aşkın tıbbi bitkinin bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından gelen bitkiler için ayrı ayrı bakım ve yetiştiricilik uyguladıklarını dile getiren Tınmaz, botanik olarak teşhis edilen bitkilerin doğru tür olup olmadığına bakılıp sınıflandırıldığını anlattı.

Geleneksel ve modern tıpta monografili denilen bitkilerin sınıflandırılmasına özellikle önem verdiklerini belirten Tınmaz, "Eğer doğru bir türse daha sonra alanımıza alıyoruz. Tabii hastalık ve zararlıdan arınmış olması gerekiyor. Daha sonra üretimine geçiyoruz. Tohumla üretilen, çalı türü ve uzun yıllık bitkiler ile ağaç türlerimiz var. Bunları, uygun yetiştirme şeklini belirliyor ve tohumlarının devamını sağlamak için düzenli olarak tohum bankamızda saklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tınmaz, bitkilerin çiçekli kısımlarının her dönem ziyaretçiler tarafından görülebilmesi amacıyla herbaryum koleksiyonu oluşturduklarını anlattı.

Bitkilerin tedavide kullanılan kısımlarından "drog" örnekleri saklanıyor

Bahçede bulunan laboratuvar, bitki kurutma alanı, herbaryum ve tohum bankasının sürekli işlevsel ve bir döngü halinde olduğunu anlatan Tınmaz, tohumu ekilerek yetiştirilen bitkiden tedavide kullanılması için drog denilen örneklerin alındığını, kuruttuktan sonra paketlenen örneklerin bir yıl depolarda saklandığını aktardı.

Bitkilerin pH değerlerinin farklı olduğunu belirten Tınmaz, "Bazıları kumlu toprakta yetişiyor, bazıları killi, bazıları ağır toprak istiyor. Onun için pH düşürücü bazı önlemler alıyoruz. Çünkü İstanbul'da bu tür bitkinin yetişmesi gerçekten zor oluyor. Adaptasyon denemesinde de özellikle sıcak bölge bitkilerini dış alana adapte ederken pişkinleştirme dediğimiz yöntemi izleyerek, bir dışarı, bir içeri taşıyarak adaptasyonunu sağlıyoruz." diye konuştu.

Serada ılıman ve sıcak iklim bitkileri yetiştiriliyor

Bahçenin sera kısmında ılıman ve sıcak iklimde yetişen yaklaşık 93 bitki türü bulunduğunu, bunların bir kısmının ağaç olduğunu belirten Tınmaz, burada yetişen bitkilere örnek vererek, laboratuvarda da bahçede yetiştirilen türlerden demonstrasyon amaçlı bazı ürünler yaptıklarını aktardı.

Tınmaz, ayrıca yıl boyunca staj yapmak için gelen öğrencilere krem ve basit maserasyon yapımını, hisrosol ve uçucu yağ üretmeyi gösterdiklerini, yine doğru hasat tekniklerine ilişkin bilgi verdiklerini kaydetti. Bitkilerin tanıtılması amacıyla bahçede eğitim, kurs ve çeşitli çalıştaylar düzenlediklerini dile getiren Tınmaz, bahçenin haftanın 7 günü ziyaret edilebileceğini söyledi.

Yorumlar (0)
21
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 12 Haziran 2022
İmsak 03:25
Güneş 05:24
Öğle 13:09
İkindi 17:09
Akşam 20:43
Yatsı 22:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31