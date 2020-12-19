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İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır

Kuzey Marmara Otoyolu 6. kesiminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır." dedi.

İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan "İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu neredeyse ikiye katladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ulaşım altyapısını 2023 hedeflerimize uygun hale getirdik."

"Önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz." dedi.

Erdoğan, uluslararası yatırımlara dair, asıl büyük atılımların önümüzdeki döneme beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Erdoğan, "Nice badireleri atlatmamızı sağlayan bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemize diz çöktürtme gayreti içerisinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz."

Erdoğan, "Biz eser konusunda, hizmet konusunda, proje konusunda herkesle yarışmaya herkesle rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin ülkeye faydasının olmadığına inanıyoruz." dedi.

Çin'e gönderilen ihracat trenine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu, sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar." diye konuştu.

Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık." ifadelerini kullandı.

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