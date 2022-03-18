İstanbul'un bazı ilçelerinde kar etkili oluyor
İstanbul'da dün gece başlayan kar, bazı bölgelerde aralıklı devam ediyor.
İSTANBUL 18.03.2022, 11:10
Avrupa Yakası'nda Silivri'de yoğunluğunu artıran kar, Büyükçekmece, Şişli, Esenyurt, Bakırköy, Zeytinburnu, Arnavutköy ve Hasdal Göktürk civarında etkili oluyor.
Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beykoz, Maltepe, Sancaktepe, Kartal ve Ümraniye'de aralıklı kar yağışı görülüyor.
Yağışın başladığı bazı ilçelerde araçların üstü beyaz örtüyle kaplanırken, yollar da kar altına kaldı.
Trafik yoğunluğu oluştu
Kar yağışının etkisiyle Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde, Kartal ve Maltepe'de trafik yoğunluğu oluştu.
İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 09.45 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.
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