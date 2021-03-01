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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 56,71'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 56,71'e yükselerek, su miktarı 492 milyon metreküpe ulaştı.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 56,71'e yükseldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 37,55 arttı. 12 Şubat'ta başlayan kar yağışı sonrası ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 11,23 yükseldi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 56,71 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 72,27, Terkos'ta yüzde 52,38, Sazlıdere'de yüzde 30,29, Alibey'de yüzde 58,64, Büyükçekmece'de yüzde 58,22, Ömerli'de yüzde 68,14, Darlık'ta yüzde 64,00, Elmalı'da yüzde 64,17, Kazandere'de yüzde 61,77 ve Pabuçdere'de yüzde 40,06 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 492 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 823 bin metreküp oldu.

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