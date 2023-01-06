İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 32,25 olarak ölçüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yağışların yetersiz olması nedeniyle düşerek bugün itibarıyla yüzde 32,25 seviyelerine indi. Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 18,29, Büyükçekmece'de yüzde 35,32, Darlık'ta yüzde 28,83, Elmalı'da yüzde 31,62, Istrancalar'da yüzde 36,81, Kazandere'de yüzde 7,06, Ömerli'de yüzde 35,96, Pabuçdere'de yüzde 4,9, Sazlıdere'de yüzde 37,53, Terkos'ta ise yüzde 38,81 olarak kaydedildi. Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 0,73 kilogram olarak ölçüldü.

Su seviyesi 280,18 milyon metreküpe düştü

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 280,18 milyon metreküp seviyesinde ölçüldü.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 911 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan alınan su miktarı ise 351,9 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen su miktarı 14,82 milyon metreküp olarak belirlendi.