İstanbul'u güvenli mavi yapacaklar

İstanbul Ticaret Borsası ve Güvenilir Ürün Platformu’nun iş birliğinde gıda sektörüne yönelik düzenlenen ürün ve tüketici güvenliği eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yasal sorumluluklar, ürün güvenliği, tedarik zinciri, servis, perakende satış ve markalaşma gibi bir çok konu başlığını içeren eğitimlerden başarılı olanlar yapılan sertifika töreni ile duyuruldu.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın da katıldığı ve 85 kişinin sertifika almaya hak kazandığı törene İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz’un konuşması damga vurdu. Türkiye en etkili ve önemli kuruluşlarından biri olan İstanbul Ticaret borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Vekili Ali Kopuz şu noktaların altını çizdi;

‘Geçtiğimiz ay Güvenli 2023 İstanbul Eğitimi kapsamında, gıda üreten ve satan işletmelere yönelik eğitimler verdik. Bu eğitimleri düzenlerken, Covid-19 salgını sonrası ürün ve üretim güvenliğine ilişkin siz değerli katılımcılarımızı bilgilendirmeyi amaçladık. Zira sağlık sektöründe olduğu gibi, gıda sektörü de hayati bir görevi yerine getirmektedir.Salgına rağmen, halkımızı güvenilir gıdayla buluşturmak bizim asli görevlerimizden biri.Pandemi sürecinde tüm dünya, gıdanın en az savunma sanayi kadar stratejik bir sektör olduğunu daha iyi idrak etti. Gıda sektörü temsilcileri olarak “yeni normalde” de hepimize özel bir görev düşüyor. Dünya nüfusu hızla artıyor. Uzmanların tahminine göre bu gidişata göre, 2050 yılında dünya nüfusunu beslemek için, gıda üretiminin yüzde 50 artırılması gerekiyor. Bu doğrultuda ülkemiz de, gıda üretimini artırma ve gıda israfını önleme çalışmaları yapıyor. Biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak, şirketlerin yeni döneme bağışıklığını artırmak için böyle bir çalışmaya imza attık. 2 hafta süren eğitimler sonunda, sınavda başarılı olan 85 kişi sertifika almaya hak kazandı. Sizleri can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bu tarz eğitimlerle siz değerli katılımcılar hem kişisel donanımınızı geliştiriyor, hem de içinde bulunduğunuz işletmelere olan katkınızı artırıyorsunuz.’