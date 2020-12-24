“İstanbul turizmini geliştirmek için ev ödevimiz var”

Ulusal İktisadi Düşünce Kuruluşu (ULİKAD) Başkanı Ömer Niziplioğlu, İstanbul’un potansiyelinin ortaya çıkarılabilmesi durumunda 13 milyon turist yerine 30-40 milyon turist çekilebileceğine dikkat çekti.

Niziplioğlu’nun İstanbul turizmini geliştirmek için önerileri şunlar:

1- Balat’taki tarihi eser sayısı İtalya’daki Floransa’dan daha fazla. Buralar turizm bölgesi ilan edilerek tarihi dokuyu koruyup iyileştirmek için daha çok çaba sarf etmeliyiz.

2- Bir çağın kapanıp bir çağın açılmasına vesile olan Tarihi Yarımada Surları’ nı onarmalıyız. O günkü yaşantıyı yaşatacak şekilde kafeler, restoranlar, barlar yapılarak eşsiz manzarada tarihin tadını yaşattırmalıyız.

3- Osmanlı kültürünü ve tarihini daha çok tanıtmalıyız. Avrupa ülkeleri geçmiş krallıklarını ön palana çıkarıyorken şu an 45 ülkenin ortak kültürü olan Osmanlıyı daha fazla ön plana çıkarmalıyız.

4- Tarihi Yarımada ne yazık ki çok ağır şekilde tahrip edilmiş durumda. Özellikle Vatan, Millet caddelerinin yapılmasıyla 182 tarihi bina yıkılmış ve bölgenin tarihi yapısı tamamen değişmiştir. En azından bu iki caddede süliet çalışması ve çevre düzenlemesi yapılmalı. 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bu bölge hak ettiği yere getirilmelidir. Paris’ teki Şanzelize Bulvarı gibi olmalı.

5- Aksaray Kavşağı yer altına alınmalı, üstü meydan olmalı. Antik dönemden heykel yerleştirilebilir ve Roma Dönemi’ nden aslına uygun Zafer Kapısı yapılabilir.

6- Başta hipodromun bir kısmı olmak üzere yer altında kalmış eşsiz tarihi eserler açığa çıkarılmalı. Bunun için gerekirse istimlak edilmelidir.

7- İstanbul’un bu tarihi bölgelerindeki yoğunluk imar transferi yöntemiyle düşürülmeli, bölge yeniden tarihi dokusuna kavuşturulmalı.

8- İstanbul’da yerinden sökülüp götürülmüş veya kaybolmuş, tahrip edilmiş birçok heykel ve anıt var. Bunların aslına göre yeniden yapılıp yerlerine konması şehre çok fazla değer katacaktır.

9- İstanbul’ daki müzeler yetersiz. Başta İslam dünyasının kutsal emanetleri olmak üzere ilk Hristiyanlığın, Bizans, Osmanlı ve bunun gibi birçok medeniyetin ve inanç eserleri yeterince sergilenemediğini düşünüyoruz. Paris ’teki Louvre müzesi gibi içinde saatlerce gezilebilecek bir müze yapışmalı. Şu anda depolarda duran eserlerin ülkemize hiçbir katkısının olmadığını unutmamak gerekir. Bu müze için Zeytinburnu-Fatih Sahili uygun olacaktır.

10- Roma’daki Katolik dünyasının ruhani merkezi Vatikan’ın, İtalya’ya ne kadar inanç turisti çektiğini hepimiz biliyoruz. Ortodoksların ruhani merkezi Fener Rum Patrikhanesi neden bu kadar inanç misafiri çekmiyor araştırılmalı ve daha çok misafir çekebilmesi için çalışmalı. Bu merkezin bize atalarımızdan miras kaldığı unutulmalıdır.

11- İstanbul Boğazı ve Haliç daha iyi kullanılmalı. Gezi tekneleri belli bir tarzda standart getirilmeli, donanımı, konforu, güvenliği denetilmeli. Bu güzelliği daha iyi sergilemeliyiz. Ayrıca boğazın daha çok tadını çıkarabilmek için daha çok kafe restoran yapılmalıdır.

12- Dünyanın birçok turistik kentinde dönme dolap ve teleferik o şehre neşe katıyor. İstanbul’un bir bölgesine de bunlar düşünmelidir.

13- Ülkemiz doğu ve batı arasında bir köprü görevi yapıyor. Bu iki kutup şu anda derin güven sorunu yaşarken bu iki kutbu birleştirmek ülkemize düşüyor. Avrupa, Asya ve Afrika’nın ihtiyaçları için büyük bir fuar ve kongre alanı yeri belirlenip yapılmalıdır. Sadece bu fikrin bile milyonlarca iş insanını çekme potansiyeli var.

14- İstanbul’un en büyük sorunlarında biri tanıtımının yetersiz oluşu. Bunun için bir bütçe belirlenip ülkemizin tanıtımı sağlanmalı. Birçok şehrin kentlerini tanıtmak için ünlü isimlere sponsor olduğu unutulmamalıdır. Ülkemize mal olmuş, çok fazla takipçisi olan ünlülerimizden İstanbul’u tanıtmak için destek isteyebiliriz.