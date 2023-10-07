İstanbul toplu ulaşım ücreti ne kadar 2023! Öğrenci, tam aylık İstanbulkart ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs kaç TL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan toplantıda toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapılmıştı.İstanbul toplu ulaşım ücreti ne kadar 2023! Öğrenci, tam aylık İstanbulkart ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs kaç TL.
İBB TOPLU ULAŞIM FİYAT TARİFESİ 2023
Teklif kabul edildi ve alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarife şöyle belirlendi:
-Tam Elektronik Bilet Ücret-15 TL
-Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti- 7,32 TL'ye
-Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti- 10,74 liraya
-Tam Abonman Ücreti- 1177 liraya,
-Öğrenci Abonman Ücreti- 212 liraya,
-Metrobüs Tam Bilet Ücreti - 22,25 TL'ye
-Marmaray kısa mesafe- 15 TL'ye
-Marmaray uzun mesafe- 33 TL'ye
-Taksi Açılış Ücreti- 19,17 TL'ye
-Taksi İndi Bindi- 70 TL'ye,
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