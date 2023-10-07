İstanbul toplu ulaşım ücreti ne kadar 2023! Öğrenci, tam aylık İstanbulkart ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs kaç TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan toplantıda toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapılmıştı.İstanbul toplu ulaşım ücreti ne kadar 2023! Öğrenci, tam aylık İstanbulkart ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs kaç TL.