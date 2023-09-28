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İstanbul Taksi Dönüşüm Sürecinde Yeni Kararlar Alındı! Süre 60 Gün Uzatıldı

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İstanbul Taksi Dönüşüm Sürecinde Yeni Kararlar Alındı! Süre 60 Gün Uzatıldı
İstanbul'da 8+1 kapasiteli taksi araçları için belirlenen dönüşüm süreci uzatıldı. Bu kritik konuda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında alınan karar, taksiciler ve vatandaşlar için önemli bir dönüm noktası oluşturmaktadır.

İstanbul'da bulunan 8+1 taksi araçları için dönüşüm süresi uzatma kararı alındı. Bu kararla, henüz dönüşüm yapmamış olan taksi sahiplerine kasım ayının sonuna kadar ek süre verildi. Bu öneri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında tüm oy birliğiyle onaylandı.

Taksi Sorununa Ne Oldu?

Giderek artan taksi ihtiyacı nedeniyle İstanbul'da yaşanan sorunlar, halkın yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. İnsanlar taksi bulmakta zorluk yaşarken, bazıları buldukları taksilere bile binemiyorlar. Bu sorunun ortaya çıkmasındaki temel nedenlerden biri, atılan yetersiz adımlar oldu.

Dönüşüm Sürecinde Yeni Adımlar

İstanbul'da taksilere dönüşen minibüslerle ilgili süreçte yeni bir uzatma talebi geldi. Talep, yapılan toplantıda tam anlamıyla oy birliği ile kabul gördü.

Bakan Uraoğlu, bu konuda şunları belirtti: "İstanbul’da metroların aktif kullanıma girmesiyle bazı toplu ulaşım araçları görevlerini yitirdi. Özellikle dolmuşlar. Dolmuşların taksiye dönüşmesine karar verildi. Bu kararda belediye de etkili oldu. Şimdiye kadar yaklaşık 1.700 dolmuş, taksiye dönüşmüş durumda. 2 bine yakın dolmuşun da dönüşümü için izin verildi. Belediyenin bu süreci hızlandırması önemli."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, bu konudaki görüşlerini şöyle açıkladı: "Şu anda dönüşmek istemeyen 474 dolmuş bulunmaktadır. Bu dolmuşlar 4+1 koltuk kapasiteli sarı taksiye dönme eğilimindedir. Ancak net bir şekilde belirtelim ki; bu dönüşüm gerçekleşmeyecek. UKOME'nin kararı budur. Eğer bu 60 günlük süre içerisinde dönüşüm gerçekleşmezse, bu hatlar yeni kırsal bölgelere tahsis edilecektir."

Reklam Uygulamasında Yeni Düzenlemeler

8+1 koltuk kapasiteli taksiler için reklam uygulamasında yeni değişiklikler yapıldı. Bu taksilerin yan yüzeyleri, belirli şartlar altında reklam alanı olarak kullanılabilecek. Ancak, taksinin tasarımını bozmamak için sadece siyah yüzeyler bu amaca hizmet edebilir. Bu teklif de onaylandı ve uygulamaya alındı.

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