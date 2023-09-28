İstanbul Sular Altında! Hangi Bölgeler Risk Altında?

Meteoroloji tarafından Marmara Bölgesi için yapılan gök gürültülü sağanak uyarıları sonrası, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yağışlar kendini göstermeye başladı.

Avrupa Yakası'nda Yağışın Etkisi

Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa gibi semtlerde başlayan yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Beşiktaş ve Şişli'de vatandaşlar, yağıştan korunmak için otobüs duraklarına ve dükkanların altlarına sığındılar. Silivri, Büyükçekmece ve Çatalca gibi bölgelerde yağışın şiddeti artarken, Büyükçekmece'de yollar suyla doldu. Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Su Baskınları ve İtfaiye Müdahalesi

Kuvvetli yağışın etkisiyle Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt ve Sultangazi gibi bölgelerde su baskınlarına rastlandı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalma riskine karşı olay yerine sevk edildi. Gaziosmanpaşa ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde ciddi su baskınları yaşandı.

Anadolu Yakası'nda Durum

Yağış, Anadolu Yakası'nda da Kavacık ve Çekmeköy'de etkisini gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) raporuna göre, Arnavutköy'de metrekare başına 193 kg yağmur düştü. İBB ekipleri, 3.430 personel ve 1.658 araçla olası olumsuzluklara müdahale etmeye hazır bulunuyor. Bu yağışlı havanın Pazartesi'ye kadar süreceği tahmin edilmekte.

Sorun Yaşanan Noktalar

Silivri, Gümüşyaka Mevkii: Karayolunda göllenme.

Arnavutköy Merkezi: Ana yollarda göllenme.

Başakşehir ve İkitelli'de çeşitli bölgelerde göllenme.

T4 Tramvay hattı, Taşköprü istasyonunda su baskını yaşandı.

Sultangazi, Mahmutbey Yolu'nda göllenme.

Bayrampaşa'da TEM çıkışı göllenme.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yapılan Açıklama:

İstanbul’un özellikle Avrupa yakasında bölgesel sağanak yağış geçişi yaşanıyor. Arnavutköy’e metrekareye 193 kg yağmur düşerken, İBB Ekipleri 3.430 personel, 1.658 araç ve iş makinesi ile alınan ihbarlara müdahale ediyor. Bu gece şehir genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havanın, aralıklarla Pazartesi gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da öğleden sonra başlayan yağış 16:00 itibariyle Avrupa Yakası'nın genelini etkisi altına aldı. Arnavutköy'de toplam yağış metrekarede 193 kg’a ulaştı. Serin ve yağışlı havanın aralıklarla Pazartesi gününe kadar bölgemizde etkili olması bekleniyor.

Beklenen yağışlı hava nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri 3.430 personel, 1.658 araç ve iş makinesi ile alınan ihbarlara müdahale ediyor.

Sorun Yaşanan Noktalar / Önemli Olaylar

- Silivri ilçesi Gümüşyaka Mevkii D100 karayolu - göllenme (Müdahale edildi.)

- Arnavutköy Merkez Anaarterler - göllenme

- Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı - göllenme

- Başakşehir İkitelli 3 Nolu Kavşak - göllenme

- Başakşehir İkitelli 4 Nolu Kavşak – göllenme

- Başakşehir 4. Etap Yolu - göllenme

- Başakşehir Atatürk Bulvarı – göllenme

- T4 Tramvay hattı Taşköprü istasyonu – su baskını

- Sultangazi Mahmutbey Yolu Altgeçit – göllenme

- Arnavutköy Kiptaş Konutları önü - göllenme

- Çağlayan Altgecidi Şişli -> Piyalepaşa istikameti – göllenme

- Bayrampaşa Yıldırım Mah.- TEM çıkışı - göllenme