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İstanbul son yılların en kurak kış sezonunu geçiriyor
İSTANBUL 24.01.2023, 19:19
İstanbul, son yılların en az yağışlı kış sezonunu geçiriyor.
Önceki yıllarda, zorlu kış şartları nedeniyle okulların tatil edildiği, yolların kapandığı, ekiplerin karla mücadele ettiği kentte, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahar mevsimini yansıtan görüntülere rastlanıyor.
İstanbul’da geçmiş kış sezonlarında çekilen fotoğraflar ile bu yıl aynı noktalardan çekilen karelere bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor.
Kaynak: AA
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