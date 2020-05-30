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İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğini korudu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı İstanbul'da, normal günlerde işlek olan meydanlar ve caddeler boş kaldı.

İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğini korudu

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul, sakinliğini korudu. 

Sabah saatlerinde az sayıda kişinin saat 17.00'ye kadar açık olan market, bakkal, manav gibi dükkanlardan alışveriş yapmak için dışarıya çıktığı gözlendi.

Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer ve Şişli'de vatandaşların kurallara uyduğu, alışveriş için çıkanların maske taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Bazı noktalarda araçları durdurarak uygulama yapan polis ekipleri, sürücülerin kısıtlama günlerinde çalışma izinlerinin olup olmadığını kontrol etti.

Kentte, cadde ve meydanlarda görevlilerin dışında kimsenin olmadığı görüldü.

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IstanbulSokağa çıkma Yasağı
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