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İstanbul semalarında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı uçuşu

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İstanbul semalarında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan Cumhuriyet'in 100. yılı uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı. Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı semalarında gösteri uçuşu yaptı. Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.

Gösteride pilotlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi ile 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri üzerinden uçuş gerçekleştirdi.

Jetlerin gösterisini izlemek için Boğaz'ın iki yakasındaki sahil kesimlerinde toplanan çok sayıda vatandaş, bu anları heyecan ve ilgiyle takip etti.

Yaklaşık 40 dakika süren gösteriye bazı vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Pilotların, jetlerle yaptıkları akrobasi hareketleri, İstanbul'un "incisi" Boğaz'da, unutulmaz görüntü oluşturdu.

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