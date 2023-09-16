İstanbul Şehir Hatları'nda Kış Tarifesi 18 Eylül'de Başlıyor: Günlük Ortalama 934 Sefer Planlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Şehir Hatları, 18 Eylül 2023 tarihi itibarıyla kış tarifesine geçiyor. Yeni tarife, 16 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek ve bu dönemde günlük ortalama 934 sefer yapılması planlanıyor.

Öne Çıkan Hat Değişiklikleri

Bu yılın kış tarifesinde, geçtiğimiz yıla göre değişiklikler mevcut. Özellikle Sarıyer-Beykoz ve Rumeli Kavağı-Eminönü hatlarındaki sefer saatlerinde güncellemeler yapılırken, yaz tarifesinde de yer alan Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş hattına Kanlıca durağı da eklendi.

Boğaz Turları Devam Ediyor

Şehir Hatları AŞ tarafından düzenlenen Boğaz Turları, kış aylarında da sürdürülecek. Hem Uzun Boğaz Turu hem de Kısa Boğaz Turu ile yerli ve yabancı turistler, İstanbul Boğazı'nın eşsiz güzelliklerini yıl boyunca yaşayabilecekler. Her iki tur da günde bir kez düzenleniyor.

Kış Tarifesi Kitapçığı ve Dijital Erişim

Yeni kış tarifesi ile ilgili bilgiler, Şehir Hatları iskelelerinde dağıtılan kitapçıklarla duyuruldu. Ayrıca Şehir Hatları'nın internet sitesi, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları ve Alo 153 Beyaz Masa danışma hattı üzerinden de tarife ve sefer bilgilerine ulaşmak mümkün.