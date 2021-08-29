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İstanbul sahilleri müsilajdan arındırıldı

Marttan itibaren görülen müsilaja bağlı kirliliğinin, "Marmara Denizi Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen temizlik çalışmaları sayesinde İstanbul sahillerinde etkisini kaybettiği gözlemlendi.

İstanbul sahilleri müsilajdan arındırıldı

Marmara Denizi'nde mart ayından itibaren görülen müsilajın, İstanbul sahillerinde etkisini büyük oranda yitirdiği gözlendi.

Marmara Denizi'nin büyük bölümünde sıcaklık, deniz suyundaki durağanlık ve azot ile fosfor bolluğuna bağlı ortaya çıkan müsilaj kirliliğiyle mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan çalışmalar büyük ölçüde sonuç verdi.

Müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamında giderilmesi, toplanması ve yönetimi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla ilgili bakanlık, valilik ve belediyelere "Marmara Denizi Eylem Planı"nın uygulanmasına ilişkin bir genelge gönderildi.

Bu kapsamda, 8 Haziran'da, Marmara'ya kıyısı olan kentlerde eş zamanlı "Müsilaj Temizliği Seferberliği" başlatıldı.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan valiliklerin koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tüm merkez, bağlı ve taşra teşkilatları, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ile katı atık belediye birlikleri, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere 7 gün 24 saat esaslı temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucunda müsilaj sorunu büyük ölçüde giderildi.

Havadan ve su altından çekim yapıldı

AA ekibi, Marmara Denizi'nde mart ayında görülmeye başlayan, mayıs ve haziranda etkisini büyük ölçüde artıran müsilajın şu anki durumunu gözlemlemek için İstanbul'un plajlarında havadan ve su altında çekim yaptı.

Müsilajın denizde etkisini yitirdiği çekilen görüntülere de yansıdı.

Sıcaklığın arttığı yaz günlerinde vatandaşların akın ettiği plajlardaki yoğunluk da dikkati çekti. Vatandaşların denize girdiği seviyelerde müsilaj gözlenmedi.

Ayrıca deniz suyunun da eski günlerindeki gibi berrak olduğu görüldü.

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