İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL 30.03.2022, 10:41
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.
Bu kapsamda, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyenlerin verdikleri ifadeler üzerine örgüt içinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi.
İstanbul genelinde 14, Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum'da 5 adrese düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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