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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ üyesi oldukları ve örgüt hücrelerinde kalarak hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün "çalışma evi" olarak adlandırılan hücrelerinde kaldığı ve 2013-2014 hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandığı tespit edilen 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca bir önceki çalışma evi operasyonunda yakalanan ve itirafçı olmayı kabul eden 11 kişinin de beyanlarında, söz konusu şüphelilerle aynı dönemde aynı hücre evlerinde hakimlik savcılık sınavlarına çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tamamı avukat 15 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi.

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