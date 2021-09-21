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İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı
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İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki faaliyetlerine ilişkin İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Örgütünün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör-büfe telefonlarından aranan 1 subay ve 1 astsubay ile 29 ihraç askeri personel ve haklarında örgüt içerisinde mahrem imam konumunda olduklarına dair beyan bulunan biri meslekten ihraç edilmiş öğretmen ve 1 özel sektör çalışanı olmak üzere 33 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.

İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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