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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 21 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 23 zanlıdan 21'i gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 21 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş 6 kamu personelinin de bulunduğu 23 zanlıdan 21'i yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, birerlik banknot halinde 2 dolar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının arandığı bildirildi.

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