İstanbul Maratonu trafikte yoğunluğa neden oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 45. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Maraton parkurunda yer alan caddeler ile bağlantı yollarının trafiğe kapatılması nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Parkurlar arasındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması nedeniyle sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yönlendirildi.

Bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift taraflı trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Köprü girişi ile Beykoz ve Kavacık bağlantı noktalarında ise araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, Beşiktaş ile TEM otoyolunun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlantı yollarında yoğun trafik yoğunluğu gözleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle gezmek isteyenler de kentte trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Özellikle Sarıyer ve Beşiktaş sahillerindeki araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

Anadolu Yakası'nda ise TEM otoyolunda Ataşehir ile Ümraniye bağlantı yollarında ve Üsküdar sahilinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Sabah saatlerinde Altunizade metrobüs istasyonu ile Üsküdar'daki metro durakları girişinde yolcu yoğunluğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45'e kadar çıktı.