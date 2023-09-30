İstanbul Maltepe'deki AVM'de Yangın Çıktı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde tanınmış Piazza Alışveriş Merkezi'nde korkutan bir yangın olayı yaşandı. Olaya hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, olası bir facianın önüne geçti.

Yangın Nasıl Başladı?

Cevizli Mahallesi'nde bulunan popüler alışveriş destinasyonu olan Piazza AVM'nin restoran bölümünde, özellikle mutfak kısmında başlayan alevler kısa süre içerisinde dikkat çekti. Mutfaktan yükselen dumanları fark eden alışveriş merkezi ziyaretçileri ve çevre sakinleri, derhal itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Yangın ihbarının alınmasının hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Profesyonel ekipler, yaklaşık yarım saat içinde yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kimse Zarar Görmedi

Bu tür olaylarda panik ve korku doğal bir reaksiyondur. Ancak, itfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde Piazza AVM'deki yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının Sebebi Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Yangının tam olarak neden çıktığına dair net bir bilgi henüz mevcut değil. Yetkililer, yangının kaynağını ve çıkış nedenini belirlemek için kapsamlı bir araştırma başlattı.