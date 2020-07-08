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İstanbul Jandarması toplu taşıma araçlarında denetim yaptı

Jandarma ekipleri, yol güzergahlarında şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik yol kontrol ve trafik denetimi yaptı.

İstanbul Jandarması toplu taşıma araçlarında denetim yaptı

İl Jandarma Komutanlığı, 201 jandarma asayiş timi, 40 motosikletli asayiş timi, 22 motosikletli trafik timi, 68 jandarma trafik timi olmak üzere 331 tim ve 1033 personel ile sorumluluk bölgesinden denetim gerçekleştirdi. 

Denetimlerde, şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlarda ve servis araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyum kontrol edildi.

Denetimler kapsamında trafik timlerinin yanı sıra Motorlu Jandarma Trafik Timleri, Mobil Jandarma Plaka Tanıma Sistemi (PTS) araçlarıyla kara yolu üzerinde havadan kontrol yapabilmek için drone görev aldı. 

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