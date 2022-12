İstanbul İnsan Kaynakları Forumu başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "(Türkiye'den 30 bin yazılımcının gittiği iddiası) Yazılımcı sayımız 2021'de yüzde 17,8 oranında artmış. Yani ne yetenek kaybımız var, ne sektörde küçülme var. Öyle bir şey söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yeni yüzyılın yetenek merkezi (Talent hub of the new century)" temasıyla ilki düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu (İstanbul HR Forum)", İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Atay, insan kaynakları alanında elde ettikleri deneyimleri özel sektörle olduğu gibi diğer ülkelerle de paylaştıklarını belirterek, geçen ay Semerkant'ta Türk Devletleri Teşkilatı ile e-insan konusunda iş birliği anlaşmasını imzaladıklarını bildirdi.

Atay, modern insan kaynakları uygulamalarını içeren bütüncül sistemlerini sadece Türk devletleri ile değil, talep eden tüm ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Gerek büyük veriyi analiz ederken gerekse araç ve yöntemleri geliştirirken ilgili kurumlarla tam bir iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirten Atay, "Bu ilkeler ve iş birliğinin oluşturduğu yüksek katma değerli projeler sonucunda ülkemizin uzun yıllardır beklediği köklü insan kaynakları reformunu başlattık." dedi.

Ülkenin genç bir nüfusu, aynı zamanda yetenek kapasitesi bulunduğunu aktaran Atay, dünyadaki her sektörde, her ülkede bir Türk girişimcinin kendisine yer bulduğunu, rekabete dahil olduğunu ancak genç yeteneklere sahip olunmasına rağmen insan kaynakları alanında yeterince profesyonel bulunmadığını kaydetti.

Atay, insan kaynakları alanında profesyonellerin yetişmesiyle birlikte KOBİ'lerin kurumsallaşma sürecine, büyüme sürecine çok ciddi katkı verebileceklerini ifade etti.

"Türkiye'den 30 bin yazılımcının gittiği iddiaları doğru değil"

Bazı medya organlarında 2021 yılında 30 bin yazılımcının Türkiye'den göç ettiğine değinildiğini belirten Atay, şunları kaydetti:

"Yazılımcı sektöründe büyümenin yavaşladığı görünüyor, şunu söylemek isterim; biz İnsan Kaynakları Ofisi olarak bu alandaki her türlü veriye sahibiz ve bu hareketliliği, yetenek hareketliliğini izliyoruz. Baştan şunu kabul etmemiz gerekiyor; dünya tarihi boyunca yetenekler, daima başka kültürlere gidip oralardan farklı şeyleri öğrenme yoluna gitmişlerdir. Bu çok normaldir, geçmişte oldu. O zamanın fiziksel koşulları, o zamanın ulaşım araçlarının yetersizliğine rağmen olmuştur. Şimdi her şey çok mümkün. Dolayısıyla dünyada böyle hareketlilik her ülke için geçerli. Yeter ki nitelikli insan kaynağı olsun."

Bu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Atay, "2021'de Avrupa'da yazılımcı sektöründe yüzde 7,5 bir büyüme olmuş, Türkiye'de ise yüzde 12,5 büyüme olmuş. Yani Avrupa'nın da çok daha üstünde bir büyüme sergilemişiz. Yine yazılımcı sayımız 2021'de yüzde 17,8 oranında artmış. Yani ne yetenek kaybımız var, ne sektörde küçülme var. Öyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"Önce insanı kazanmak, geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de "insan odaklı kalkınmayı" bir görev ve vizyon olarak benimsediklerini söyledi.

Son birkaç yıldır Türkiye genelinde insan kaynağı yönetimi konusunda felsefik değişimler olduğunu belirten Görgün, "İnsan kaynaklarının, kurumlarda salt bir çalışan destek birimi olarak konumlandırıldığı operasyonel bakış açısından stratejik seviyeye dönüştürme çabalarını yakından takip diyoruz." dedi.

Görgün, işten önce, insanı kalkındırmayı hedefleyen, insanı merkeze alan bir insan kıymeti yönetiminin artık dünyanın önde gelen şirketlerinin de temel stratejisi haline geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle son yıllarda tüm dünyayı etkileyen gelişmeler insanın kaynaktan kıymete dönüşümünü de herkes tarafından öncelikli hale getirdi. İnsanın hayalleri, hedefleri, beklentileri, ihtiyaçları ve hassasiyetleri olması onların sadece kaynak olarak algılanmasının büyük bir yanılgı olduğunu da gösteriyor bizlere. Bu noktadan hareketle insan kıymeti yönetimi, artık şirketlerin, kurumların ve devletlerin geleceklerini belirleyen temel yaklaşımlar haline geldi. Devletimizin bize gösterdiği vizyon, kararlı duruş ve güven sayesinde bugün ülkemizin en nitelikli tesislerine, ülkemizin en nitelikli insan kıymetini yerleştirerek dünyada oyun değiştirici güce kavuştuk. Bizler de bu gelişimi desteklemek, önce insanı kazanmak, geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

"Özbekistan Taşkent'te Olmazor Girişimcilik Merkezi'nde bir ofis açmak üzere sözleşmemizi imzaladık"

Prof. Dr. Haluk Görgün, gençlerin farkındalıklarını arttırma ve onlara yeni imkanlar sunma amacıyla gerçekleştirilen tüm yurt içi ve yurt dışı kariyer fuarlarında yer aldıklarını belirterek, "Hatta bu fuarların bir ürünü olarak Özbekistan Taşkent'te Olmazor Girişimcilik Merkezi'nde bir ofis açmak üzere sözleşmemizi imzaladık. Yeteneği yerinde keşfetme ve istihdam sağlama konusunda çok güzel bir başlangıç olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

İnsan odaklı büyümenin en temel vurgu olduğunun farkında olduklarını, bunun için birçok proje geliştirdiklerini anlatan Görgün, kendi içlerinde oluşturdukları birçok uygulama modelinin kendi çalışanlarının ortaya koyduğu yaklaşımlarla ortaya çıktığını söyledi.

"Kamu personelinin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yakın zamanda insan kaynakları alanında iş birliğine başladıklarını, ilk toplantıyı TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin ilgili kurumlarının başkanları ve akademisyenlerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ömüraliyev, "Öncelikli iş birliği alanlarımızdan biri, üye ve gözlemci devletler arasında insan kaynaklarının ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesidir. Çalışmalarımız, kamu kurumlarının mesleki becerilerini geliştirmeyi, ülkelerimizin iyi yönetim ve kamu hizmeti sunma konusundaki kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu yeni adımlarla üye ülkelerimizin kamu sektörlerinin birbiriyle daha uyumlu hareket etmesi ve kamu personelinin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.