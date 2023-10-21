İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, öğretmen ve velilerle bir araya geldi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Cumartesi Buluşmaları" projesi kapsamında öğretmenler ve velilerle bir araya geldi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleşen görüşmede, öğretmen ve velilerin proje ile önerilerini dinleyen Yentür, fikir alışverişinde bulundu.

Yentür, "Cumartesi Buluşmaları" projesine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki 3 milyon öğrencinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Öğrencileri 175 bin öğretmenle geleceğe hazırladıklarını kaydeden Yentür, eğitim-öğretim sürecinin çok dinamik parametreleri, çok değişkenli ve farklı etkenleri olan bir süreç olduğunu belirtti.

Sürece katkı sunmak, öğretmen, veli ve eğitime dair bütün paydaşları çalışmalarına ortak kılmak amacıyla fikir ve önerileri dinlediklerini ifade eden Yentür, eğitimin daha iyi olması için sözü olan herkese cumartesi günleri 08.30-18.00 saatleri arasında kapılarının açık olduğunu kaydetti.

Yentür, görüşmelerde notlar aldıklarını belirterek, "O notları da günün sonunda değerlendiriyoruz. İlgili birimlere havale ediyoruz ve hafta içinde de mutlaka ama mutlaka takipçisi oluruz. Her işin çözülmesi mümkün değil. Çözülebilecek işleri çözüyoruz. Çözülemeyen nedir? Neden çözülemediğini veya nasıl bir yol izleneceğini, olması gerekeni de aktarıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızın, öğretmenlerimizin, paydaşlarımızın kafasındaki düşüncelerin devlet mekanizması içerisinde, milli eğitim yönetimi içerisinde bir karşılık bulmasına vesile oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Güzel dönüşler aldıklarını belirten Yentür, "Biz her bir arkadaşımızdan yeni bir fikirle, inşallah İstanbul'umuza, Türkiye'mize yeni şeyler katacağız. Çünkü akıl akıldan üstündür. Kolektif akılla, ortak akılla çok daha kalıcı, çok daha güzel, çok daha farklı çözümler üretebiliriz. Birlikte olursak çok daha güçlü oluruz." diye konuştu.

"Öğretmenler ve veliler adına fayda sağlayacak bir proje"

Beşiktaş Şair Behçet Kemal Çağlar İlkokulu'nda birinci sınıf öğretmeni olarak görev yapan Serap Cengiz, projenin çok güzel olduğunu belirterek, öğretmenler ve veliler adına fayda sağlayacağını ifade etti.

Cengiz, bizzat birinci elden istek ve memnuniyetlerini iletebilecekleri makama ulaşabilmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Aynı okulda öğretmenlik yapan Eda Türkçen Yıldız da sahada çalışan öğretmenler adına bu projedeki etkileşimin keyifli olduğunu aktararak, çok güzel işler başaracaklarını dile getirdi.

Öğretmen Emine Camgöz ise resmiyette yazı yoluyla değil, tamamen dirsek temasıyla dertlerini, sıkıntılarını iletebilmelerinin çok güzel olduğunu kaydetti.