İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden, Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki su haznesi açıklaması

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haberlerde kullanılan fotoğrafın geçmiş döneme ait olduğu belirtilerek, fotoğrafın bugünkü mevcut durumu yansıtmadığı vurgulandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin insanlığın ortak mirası olduğuna işaret edilen açıklamada, iddiaların kurum ve kuruluşları yıpratma amacı taşıdığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Haberlerde su haznesi olarak adlandırılan, Osmanlı dönemi mermer küpün bakır kapağının menteşe bağlantı kısmında, geçmiş dönem onarımı mevcuttur. Adı geçen haber ve sosyal medya mecralarında bulunan fotoğraflarda görülen delikli ek parça, orijinal olmayan ve geçmiş dönemlerde eklenmiş bir parçadır.

Bu onarım parçası (bakır) özgün bakır kapağa, lehim kullanılarak uygun olmayan bir biçimde monte edilmiştir. Son incelemelerde bakır onarım parçasının, birleştirilmesinde kullanılan lehimlerinden kırılarak ayrıldığı gözlenmiştir. Eserde herhangi bir orijinal parça kaybı yoktur. Tüm dünyada bilinen ve uygulanan konservasyon metotlarına uygun olarak, esere yeni bir ilave yapılması değil, mevcut halinin korunması prensibi benimsendiğinden mermer küpün bakır kapağında yenileme veya tamamlama yoluna gidilmemiştir."

Açıklamada ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki tüm eserler için İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı uzmanlarınca düzenli olarak kontrollerin yapıldığı ve herhangi bir deformasyon görülmesi halinde anında müdahale edildiği aktarıldı.