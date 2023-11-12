İstanbul İçin Yağmur Sevinci: Barajlar Doldu mu, Susuzluk Bitti mi?

İstanbul, milyonlarca sakinini yakından ilgilendiren bir konuyla gündemde: Son yağışlar, şehrin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranlarını nasıl etkiledi? Bu soru, İstanbullular için hayati önem taşıyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranları, şehrin su kaynaklarının yönetimi açısından kritik bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Son Yağışlar ve Baraj Doluluk Oranları

Son dönemde İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar, uzun bir süredir düşüşte olan baraj doluluk oranlarını etkiledi mi? İSKİ'nin 12 Kasım tarihli verilerine göre, bu yağışlar sonucu, özellikle 11 Kasım'dan itibaren barajlardaki su seviyesinde belirgin bir yükseliş gözlemlendi. 11 Kasım'da %16,18 olan genel doluluk oranı, ertesi gün %16,43'e yükselerek küçük ama önemli bir artış kaydetti.

Eylül ve Ağustos Aylarında Doluluk Oranları

Yaz aylarında yaşanan sıcak hava dalgalarının etkisiyle Ağustos sonunda %29,22 seviyesinde olan doluluk oranı, Eylül sonunda yaklaşık 6,5 puanlık bir düşüşle %22,7'ye gerilemişti. Sıcaklıkların Eylül ayından sonra da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Kasım ayında doluluk oranlarının %17'nin altına inmesine neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul’da önümüzdeki günlerde de sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, barajların doluluk oranlarına olumlu katkı sağlayabilir ve su kaynakları yönetimi açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.