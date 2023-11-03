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  3. İstanbul için kritik uyarı! Yarın kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur etkili olacak

İstanbul için kritik uyarı! Yarın kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur etkili olacak

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İstanbul için kritik uyarı! Yarın kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur etkili olacak
İstanbul'da ve Karadeniz bölgesinde meydana gelen yağışların şiddeti korkutmaya devam ediyor. Aniden bastıran kuvvetli yağışlara karşı yetkililer 'tedbirli olun' açıklamaları yaparken AKOM'dan da İstanbul için kritik bir uyarı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin son değerlendirmesine göre lodos bugün etkisini artıracak.

4 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde ise fırtına ve sağanak yağmur bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ ŞEHRİ TERK EDECEK

İBB'den yapılan açıklamada, hava koşullarının yaratacağı olası olumsuzluklara karşı ekiplerin nöbette olduğu belirtildi. 5 Kasım Pazar günü ise rüzgar ve yağış şehri terk edecek.

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