İstanbul için kritik uyarı! Yarın kuvvetli fırtına ve sağanak yağmur etkili olacak

İstanbul'da ve Karadeniz bölgesinde meydana gelen yağışların şiddeti korkutmaya devam ediyor. Aniden bastıran kuvvetli yağışlara karşı yetkililer 'tedbirli olun' açıklamaları yaparken AKOM'dan da İstanbul için kritik bir uyarı geldi.