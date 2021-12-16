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İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte bugünden itibaren etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı için vatandaşları dikkatli olması yönünde uyardı.

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kentte 16-21 Aralık tarihleri arasında beklenen hava durumu tahminleri konusunda bilgi verilerek, "Vatandaşlarımızın hava durumunun etkileyeceği durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tahminlerine göre, İstanbul'da hava bugün ve yarın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Silivri, Çatalca, Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurlu geçecek.

18 Aralık Cumartesi günü ise havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu olması beklenirken Başakşehir, Çatalca, Silivri ilçeleri ve ilin yüksek kesimleri kar yağışlı olacak.

19 Aralık Pazar günü hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri ilçeleri karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı geçecek.

Kar yağışının etkili olacağı ilçeler

Hava 20 Aralık Pazartesi günü parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu olurken, 21 Aralık Salı günü, parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Kar yağışı Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde etkili olacak.

Rüzgar kuzey yönlerden orta kuvvette, cumartesi ve pazar günleri kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eserken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredecek.

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