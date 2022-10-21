İstanbul için “asgari ücret” farklı olmalı!

Ali Can SEVEN

İstanbul’da yaşamının güçleştiği önemli bir gerçek. İstanbul’un birçok çalışana ihtiyaç duyduğu da önemli bir veri. Bütün bu gerçekler karşısında İstanbul’da asgari yaşam standardının sağlanmasının ülke çapında uygulanan “asgari ücret”le imkânı dışı olduğu da bir gerçek!

Ev kiraları, ulaşım, eğitim, gıda harcamaları noktasında mega kentimiz İstanbul zirvede. Ev kiralarının bin, iki bin aralığında olan Bayburt’ta uygulanan asgari ücret, İstanbul’da da uygulanıyor.

Konunun uzmanları da “asgari ücret” uygulamasının şehirlerin yapılarına göre farklılık arz etmesi görüşünde. İllerin geçim endeksi de bu gerçeği ortaya koyuyor.

Uzmanlar, İstanbul için “asgari ücret” mutlaka farklı olmalı görüşünde.

Mega kentimizde yaşayan 4 kişilik bir ailenin gideri, bazı şehirlerimize göre 5 ya da 7 kat farklılık gösteriyor. İstatistiki verilere ve illerdeki yaşam standardına göre uygulanacak “asgari ücret” yaşam dengesi de sağlayacak!