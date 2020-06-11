İstanbul havalimanlarında yurt dışı uçuşları yeniden başladı

Yeni normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da başlayan iç hat uçuşlarının ardından İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seferleri de belirli ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden açıldı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları, Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli seferler başlattı.

Günler öncesinden bilet alan yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Biletli yolcuların haricinde terminale girişlere izin verilmedi. Yolcuların havalimanına girişte termal kameralarla vücut ısıları kontrol edildi. Arama noktalarından Dış Hatlar Gidiş Terminaline gelen yolcular, burada sosyal mesafeye uyarak bekledi. Havalimanına giren yolcular bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaport bölümünden geçerek uçaklara yöneldi.

Yolcuların ve çalışanların maske taktığı ve çoğunlukla sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

THY'nin Almanya'nın başkenti Berlin ile Düseldorf, Münih ve Frankfurt kentlerine, İngiltere'nin başkenti Londra'ya ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a İstanbul Havalimanı'ndan başlattığı tarifeli uçuşlar kapsamında ilk uçuş saat 08.20'de Düselfdorf şehrine yapıldı.