İstanbul Havalimanı uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından açıklanan 2021'nin "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" ve "Uluslararası Yolcu Trafiği" verilerine göre, İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, ACI World tarafından 2021 yılı verilerine dayanılarak "Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı" listesi açıklandı.

ABD'de bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, 2021'de yolcu sayısı ile dünyanın en yoğun havalimanı konumunu yeniden kazandı. Havalimanı geçen yıl yüzde 76,4 oranındaki artışla 75,7 milyon yolcu ağırlamayı başardı.

Listede 62,5 milyon yolcu ağırlayan Dallas/Fort Worth Uluslararası Havalimanı ikinci, 58,8 milyon yolcuya ev sahipliği yapan Denver Uluslararası Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yılın en yoğun 10 havalimanından 8'i ABD'de, 2'si ise Çin'de yer aldı.