İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi çocuk hakları için maviye büründü

Çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme" imzalandı ve o tarihten bu yana 20 Kasım, "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu da (UNICEF), çocuk haklarına dikkati çekmek için her yıl 20 Kasım'da ve öncesinde çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu etkinlikler kapsamında İstanbul Havalimanı'nın Trafik Kontrol Kulesi'nin ışıkları İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile yapılan iş birliğiyle dün akşam mavi renge büründü.

UNICEF'in Twitter hesabından Türkçe yapılan paylaşımda da "İstanbul Havalimanı'nın Trafik Kontrol Kulesi, yarınki Dünya Çocuk Hakları Günü için maviye döndü." ifadelerine yer verildi.

Etkinlik kapsamında havalimanındaki belli ekranlara da çocukların fotoğrafları kondu.