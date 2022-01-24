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İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı tüm uçuşların saat 04.00'e kadar durdurulduğunu duyurdu.

İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu

İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı uçuş operasyonları 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurulmuştur." denildi.

Temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor

Uçuşların yeniden başlatılması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İGA, pist ve taksi yolunu temizleme çalışmaları yapıyor.

İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor.

Bazı yolcuların bekleyişi sürüyor

Yarın saat 04.00'e kadar seferleri durdurma kararı alınmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda bazı yolcular terminalden ayrıldı. Uçuşları iptal olan bazı yolcular ise havalimanında kalmayı tercih etti.

Havalimanına giden yolların olumsuz hava koşullarından dolayı kapanması nedeniyle terminalde kalan yolcular, hava yolu şirketlerinin bilet satış ofisleri, kontuar ve danışma noktaları önünde yoğunluk oluşturdu.

Bazı yolcuların koltuklarda dinlendikleri ya da uyudukları görüldü. Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan pasaport noktalarının ise bu sefer boş olduğu gözlendi.

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