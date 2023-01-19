İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerinin yakaladığı kaçak ürünler sergilendi

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanının yolcu girişi ve arındırılmış alanda 2023 yılının başlamasından bu yana ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili 7 kişiye işlem yaptı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen 6 milyon lira değerinde 160 cep telefonu, 1 milyon lira değerinde 2 bin kutu cinsel uyarıcı hap, 210 bin lira değerinde 3 kilogram kırmızı safran, 40 bin lira değerinde 1300 paket sigara da basına gösterildi.