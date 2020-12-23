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İstanbul Havalimanı'nda Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş kokain ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda, ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'nın 12 tablosunun arkasına gizlenmiş 2 kilo 650 gram kokain bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda Maradona'nın tablolarının arkasına gizlenmiş kokain ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Kolombiya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Hırvat asıllı Alman vatandaşı 72 yaşındaki M.R'nin bagajları, şüpheli hareketleri nedeniyle tomografik x-ray tarama cihazıyla arandı. 

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen valizlerdeki tablolar, daha sonra dedektör köpeklerle de kontrol edildi. Köpeklerin de tepki verdiği tabloların arkasına gizlenmiş 2 kilogram 650 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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