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İstanbul Gönüllüleri’nden Kadın Girişimcilere Destek: Kadın Emeği Pazarı

İstanbul Gönüllüleri, evlerinde kendi imkânları ile üretim yapan, girişimcilik yaparak aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen ancak ürünlerini tüketici ile buluşturma noktaları konusunda sıkıntı yaşayan kadınlar için İstanbul Gönüllüleri Kadın Emeği Pazarı’nı hayata geçiriyor. Dönüşümlü olarak 500’e yakın kadının yer alacağı pazar 14-31 Aralık 2020 tarihlerinde Beşiktaş Meydanı’nda hafta içi her gün 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

İstanbul Gönüllüleri’nden Kadın Girişimcilere Destek: Kadın Emeği Pazarı

Girişimcilik yaparak aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar, İstanbul Gönüllüleri Kadın Emeği Pazarı’nda ürünlerini tüketici ile buluşturma fırsatı yakalıyor. Beşiktaş Meydanı’nda 14-31 Aralık 2020 tarihleri hayata geçirilecek pazarda, üreten ve girişimci kadınların birbirinden renkli ürünleri sergilenme fırsatı buluyor. El yapımı sabundan kanaviçeye, porselenden takıya farklı kategorilerde ürün ve hediyelik eşyaların sergileneceği stantlar pandemi sürecinin gerektirdiği sosyal mesafe kurallarına uygun olarak konumlandırıldı. Etkinlik kapsamında 500’e yakın kadının dönüşümlü olarak ürünlerini tüketici ile buluşturması hedefleniyor.

Kadın Emeği Pazarı, pandemi süreci ile birlikte evde kalış süreleri ve buna bağlı olarak üretimleri artan ancak ürünlerini potansiyel alıcılar ile buluşturma konusunda zorluk yaşayan girişimci kadınlar için büyük bir fırsat niteliğinde. 

İstanbul Gönüllüleri, kadınların ürettikleri ürünlerle aile bütçesi ve ekonomiye katkılarının süreklilik kazanması, ekonomide aktif olarak yer almaları ve girişimciliklerinin desteklenmesi amacıyla Ocak 2021’den itibaren bir dizi faaliyeti de hayata geçirecek. Tasarım, marka ve marka değeri oluşturma, pazarlama, girişimcilik, hukuk ve finans gibi konularda üretici kadınların ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşma olanağı sunacak projeden tüm üretici kadınlar ücretsiz olarak yararlanabilecek. 

İstanbul Gönüllüleri, kamusal hizmetler konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yardım eden kent gönüllüleridir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İstanbul GönüllüleriKadın Emeği Pazarı
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